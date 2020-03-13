Вендинговый автомат по продаже пельменей победил в конкурсе Startup Tour в Иннополисе

13 Март 2020 2020-03-13T12:29:29+03:00

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Экспертное жюри в Иннополисе объявило победителей регионального этапа Open Innovations Startup Tour. Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов проходило 11 и 12 марта на площадке Технопарка им. А.С. Попова.

После очных презентаций члены жюри выбрали лучшие стартапы по трем трекам — информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.

Трек информационных технологий

1 место - Семен Фролов, ООО «Пель-Мени», проект Pel-Meni;

2 место - Даян Зарипов, ООО «Мильтиад», проект «Прибор поиска координат возгорания ППКВ»;

3 место - Алексей Денисов, проект Jewwwel.

Трек индустриальных и энергетических технологий

1 место - Артем Авдеев, ООО «Стереотек», проект «Технология многоосевой FDM печати (Stereotech - 5D additive manufacturing)»;

2 место - Фаниль Хабибуллин, ООО «МПМ "МЕХАТРОНИК"», проект «Производство многофункционального дезинтегратора с парадоксальными приводами для восстановления и повышения качества цемента в производстве»;

3 место - Роман Алексеев, РХТУ им. Д.И. Менделеева, проект «Разработка высокопреломляющих стекол для устройств дополненной реальности (AR)»;

Трек биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве

1 место - Алексей Лещев, ООО «Айрин Дубна», проект «Комплексная система выработки оптимальных алгоритмов выращивания тепличных культур на основе машинного обучения»;

2 место - Антон Степанов, ЧГСХА, проект «Разработка системы машинной идентификации гемопаразитов у животных»;

3 место - Игорь Саматошенков, ООО «АНГИОЛАЙФ», проект «Разработка инновационного генного препарата для стимулирования ангиогенеза, лечения нейродегенеративных заболеваний и регенерации скелетной мышцы».

Приз зрительских симпатий получила самая юная полуфиналистка: девятилетняя Мария Валиева защищала проект робота для уборки улиц «Робопёс Таймдогс» наравне со взрослыми участниками. В гранд-финал конкурса вышли Артем Авдеев, Алексей Лещев и Семен Фролов, занявшие первые места в своих треках.

Фото: Из материалов пресс-службы

Победителем гранд-финала члены жюри объявили проект Pel-Meni - созданный в Казани вендинговый автомат по продаже пельменей. Семену Фролову достался денежный приз в размере 300 тысяч рублей от партнера Open Innovations Startup Tour в Иннополисе — компании «Ай-Теко Новые Технологии».

Семен Фролов, генеральный директор ООО «Пель-Мени»:

«Моя бабушка еще в школе меня «подсадила» на пельмени, и я рассчитываю привить любовь к ним всем на планете. Не понимаю, почему пельмени уступают в известности бургерам. Мы решили делать пельменную максимально автоматизированной и пришли к идее вендинга. Сначала несколько месяцев лепили и варили их сами. Даже разогревали промышленным феном — был такой веселый период. В итоге мы разработали технологию, позволяющую за две минуты готовить пельмени, по вкусовым качествам не отличающиеся от только что сваренных домашних. Первый прототип автомата еще три года назад поставили в Москве: каждый второй останавливался, чтобы сфотографировать, потом шли репосты в социальных сетях. Всего за месяц мы собрали четыре заявки на нашу продукцию, сейчас их уже около 80. Промышленный серийный образец проходит финальное тестирование в Казани, после этого мы планируем продавать наши автоматы по франшизе. Обсуждаем возможность ставить их на автозаправках».

Фото: Из материалов пресс-службы

Все победители регионального конкурса получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в мае в Инновационном центре «Сколково». «Пель-Мени» вышли в полуфинал конкурса Startup Village: проекту не нужно будет дополнительно проходить отборочный тур.

Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:

«Иннополис ожидаемо представил высокий уровень проектов в каждом треке. Сказывается зрелость созданной здесь экосистемы поддержки инновационных стартапов. По уровню подготовки и пониманию рынков многие из них могут конкурировать с мировыми компаниями. Иннополис — один из самых профессиональных и близких партнеров «Сколково». Иной раз мы даже смотрим друг на друга с ревностью и завистью, как конкуренты, хотя на самом деле, конечно, ничего подобного в наших отношениях нет. Партнерство приносит мультипликативный эффект: стартапов становится больше. Сегодня мы говорим уже об объединении усилий по развитию рынка, по совместному выявлению новых сфер применения тех или иных технологий. И очень радует, что уровень дискуссии об этом и готовность к взаимодействию здесь крайне высокие».

На награждении также были названы проекты, рекомендованные для участия в программе «Старт» от Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village:

- Артем Авдеев, ООО «Стереотек», проект «Технология многоосевой FDM печати (Stereotech – 5D additive manufacturing)»

- Роман Алексеев, РХТУ им. Д.И. Менделеева, проект «Разработка высокопреломляющих стекол для устройств дополненной реальности (AR)»

- Даян Зарипов, ООО «Мильтиад», проект «Прибор поиска координат возгорания ППКВ»

- Станислав Калинин, Intropy Technologies, проект Smart Scales

- Дмитрий Концов, проект «Интеллектуальный программно-аппаратный реанимационный комплекс (ИПАРК)»

- Кирилл Крылов, проект «Еда будущего»

- Антон Степанов, ЧГСХА, проект «Разработка системы машинной идентификации гемопаразитов у животных»

- Семен Фролов, ООО «Пель-Мени», проект Pel-Meni

- Люция Хайруллина, «КАИ-Лазерные технологии», проект «Универсальная лазерная оптическая головка»

Иннополис стал шестым городом на пути десятого Open Innovations Startup Tour. Уже 16 и 17 марта мероприятие пройдет в Екатеринбурге на площадке Технопарка высоких технологий Свердловской области.

СПРАВКА

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. С 2011 года он побывал в 95 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс. Главная цель road show — развитие технологического предпринимательства через стимулирование роста местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. В 2020 году Open Innovations Startup Tour посетит Владивосток, Архангельск, Иваново, Пермь, Красноярск, Иннополис, Екатеринбург, Уфу, Томск, Краснодар. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное. Регистрация обязательна.