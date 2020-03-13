Врио Чувашии Олег Николаев предложил привлекать в чиновники больше молодежи

13 Март 2020 2020-03-13T12:00:28+03:00

Местными вузами будут заключаться договоры о прохождении их студентами практики в госучреждениях

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12 марта врио главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления». Так он планирует привлечь в чиновники больше молодых людей.

- Для успешной реализации поставленных перед органами власти задач наряду с опытом, профессионализмом, мудростью старшего поколения необходимы свойственные молодежи креативный подход, нестандартное мышление, инициативность, смелость в принятии решений, - отмечает пресс-служба администрации главы региона.

Согласно документу, ежегодно в апреле в Чувашии будут проходить Дни карьеры. В это время с местными вузами будут заключаться договоры о прохождении их студентами практики в госучреждениях. Там молодежи будут сообщать и о вакантных должностях.

Кроме того, правительство Чувашии обеспечит участие студентов в работе общественных советов и иных координационных, а также совещательных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU