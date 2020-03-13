2020-03-13T10:53:13+03:00
Происшествия

В Марий Эл рыбаки спасли коллегу, провалившегося под лёд

Мужчину госпитализировали с пререохлаждением организма
Лика ИСАЕВА
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Мужчину госпитализировали с переехлаждением организмаМужчину госпитализировали с переехлаждением организмаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в 14.57 в среду, 11 марта, в Горномарийском районе республике на реке Волга в районе острова Вороний. Там под лёд во время рыбалки провалился 50-летний йошкаролинец.

Мужчину спасли коллеги-рыболовы. Они совместными усилиями вытащили пострадавшего из воды, переодели его в сухое, напоили горячим чаем и вызвали на место ЧП спасателей.

Недожидаясь прибытия Козьмодемьянской дежурной группы Марийской аварийно-спасательной службы, очевидцы решили добраться до берега вместе с пострадавшим самостоятельно. Они сумели добраться до устья реки Рутка, где группу спасателей и рыбаков вместе с пострадавшим на берегу уже ожидал автомобиль скорой помощи, прибывший из деревни Озерки.

- Рыбака передали медикам, он был доставлен в ожоговое отделение Йошкар-Олинской больницы с общим переохлаждением организма, - сообщили в МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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