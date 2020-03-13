15 марта дома Вахитовского района Казани останутся без света

13 Март 2020 2020-03-13T10:34:51+03:00

Электричества не будет с 8.00 до 17.00. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В субботу, 15 марта, ряд домов Вахитовского района Казани останется без света. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 света не будет в доме №3 на улице Абжалилова, гимназии №79 (Достоевского, 79), доме № 9/42 на улице Товарищеская, домах №№44, 46 и 48, а также в детсаду №225 (Шмидта, 48а). Подача электричества будет восстановлена к 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU