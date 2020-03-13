В Чувашии нашли живой 16-летнюю Розу Иванову, которая пропала неделю назад

13 Март 2020 2020-03-13T10:16:26+03:00

Девочка ушла из дома 5 марта, и до сих пор о ее местонахождении не было ничего известно

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В Чувашии завершились поиски 16-летней Розы Ивановой из села Бичурино Мариинско-Посадского района. Девочка, которая ушла из дома и пропала еще 5 марта, найдена живой. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где девушка находилась последнюю недели и при каких обстоятельствах была обнаружена, волонтеры не уточняют.

Напомним, в Чебоксарах до сих пор не нашли пропавшего Олега Шинкарева. 35-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 1 марта. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU