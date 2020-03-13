2020-03-13T08:56:57+03:00
Общество

В Чувашии суд и прокуратура обязали организовать в Ябрине ритульную службу

У главы администрации города есть время для создания новой структуры
Лика ИСАЕВА
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Фотография предоставлена администрацией Ядринского района ЧувашииФотография предоставлена администрацией Ядринского района ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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Во время проверки надзорным органом деятельности администрации Ядрина выяснилось, что в городе нет ритуальной службы. По закону для оказанию услуг по захоронению умерших и по вопросам похоронного дела должна заниматься муниципальная служба, но в городе ее вовсе не было.

Прокуратура вынесла предписание для главы Ядрина о создании ритуальной службы, времени дали месяц. Но это предписание администрацией было проигнрировано. Пришлось обращаться в суд. Фемида прокуратуру поддержала, и постановила в кратчайшие сроки организовать ритуальную службу для жителей Ядрина и района в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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