Топ редких имен для детей в Казани: Адриан, Медея, Эделия и Разалина

12 Март 2020 2020-03-12T18:11:38+03:00

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Так, по данным специалистов казанского ЗАГСа, со 2 по 8 марта в городе было зарегистрировано появление на свет 317 детей – 155 мальчиков и 162 девочки.

При составлении традиционного рейтинга имен, которые казанцы выбрали для своих новорожденных детей, выяснилось, что чаще всего их нарекали Аминой, Каримом, Амирханом, Амелией, Раяной, Ралиной, Марком, Марьям и Ясминой.

В топ же редких имен по итогам прошлой недели попали: Адриан, Рамин, Светлана, Лера, Амиран, Медея, Эделия, Роберт, Разалина, Галим и Ризат.

ИСТОЧНИК KP.RU