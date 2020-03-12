В Чебоксарах бездомного, который убил приютившего его горожанина, приговорили к 9 годам колонии

12 Март 2020 2020-03-12T19:56:16+03:00

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В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, признали виновным 52-летнего бездомного.

Суд установил, что 2019 году мужчину в Чебоксарах приютил его 64-летний знакомый. В его квартире осужденный проживал до осени. Пока в конце октября серьезно не поссорился с хозяином. Это произошло по пьяни, когда мужчины вместе выпивали. Бездомный жестоко избил потерпевшего – было нанесено не менее 27 ударов, в том числе и по голове.

Хозяин квартиры в итоге от полученных травм скончался, а бездомный, которого он приютил, сбежал. Тело погибшего нашли его соседи. Последние стали беспокоится – мужчину уже несколько дней никто не видел. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого в совершении этого преступления и задержали. Бездомного на время следствия заключили под стражу.

- Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

При этом там уточнили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU