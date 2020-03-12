13 марта в Казани стартуют соревнования по конкуру на Кубок президента Татарстана

12 Март 2020 2020-03-12T20:07:03+03:00

Участникам нужно будет преодолеть дистанции с препятствиями высотой от 80 до 150 сантиметров. Фото: Евгения ГУСЕВА

В них примут участие около 120 наездников из разных регионов России

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С 13 по 14 марта на манеже конноспортивного комплекса «Казань» пройдут соревнования по конкуру на Кубок президента Татарстана. Спортивное событие будет посвящено 100-летию образования ТАССР.

За Кубок будут бороться около 120 наездников из Кировской, Самарской и Саратовской областей, а также Марий Эл и Татарстана.

Соревнования пройдут в возрастных категориях: от 11 до 14 лет, юноши от 14 до 18 лет, а также взрослые от 18 лет и старше. Участникам нужно будет преодолеть дистанции с препятствиями высотой от 80 до 150 сантиметров.

Кроме того, в рамках соревнований пройдет региональный этап соревнований на Кубок федераций.

Начало состязаний в 10.00, парад-открытие запланировано на 14.00. Для зрителей вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU