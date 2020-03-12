Познакомилась в ночном клубе: двух жителей Чебоксар будут судить за групповое изнасилование

12 Март 2020 2020-03-12T18:02:50+03:00

Женщина сама согласилась поехать домой к одному из обвиняемых. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Утверждается, что перед тем, как надругаться над женщиной, злоумышленники избили ее

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В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о групповом изнасиловании. По обвинению в этом на скамье подсудимых вскоре окажутся два 40-летних приятеля.

По версии следователей, с одним из них 30-летняя потерпевшая познакомилась в местном ночном клубе. Женщина согласилась поехать домой к обвиняемому. Где также находился второй фигурант уголовного дела.

В гостях женщина выпивала с новыми знакомыми. Которые после застолья избили ее. Затем гостью изнасиловали.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU