Познакомилась в ночном клубе: двух жителей Чебоксар будут судить за групповое изнасилование
В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о групповом изнасиловании. По обвинению в этом на скамье подсудимых вскоре окажутся два 40-летних приятеля.
По версии следователей, с одним из них 30-летняя потерпевшая познакомилась в местном ночном клубе. Женщина согласилась поехать домой к обвиняемому. Где также находился второй фигурант уголовного дела.
В гостях женщина выпивала с новыми знакомыми. Которые после застолья избили ее. Затем гостью изнасиловали.
- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU