2020-03-12T16:50:02+03:00
Общество

Мост над водой, гамаки и пикник-парк: что еще появится после реконструкции на набережной казанского озера Нижний Кабан

Все работы там хотят закончить уже к началу осени 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В этот четверг с ходом работ благоустройства второй очереди набережной озера Нижний Кабан ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

Отметим, что речь идет о обустройстве двух участков – от улицы Хади Такташ до улицы Назарбаева, а также на улице Марджани в Старо-Татарской слободе. Их общая протяженность почти два километра.

Как заверили Ильсура Метшина – все работы на них будут завершены уже к началу осени 2020 года. В итоге на обеих сторонах озера появятся фито-очистные каскады, амфитеатр, гамаки, велодорожки, велопарковки и пикник-парк.

В частности, на территории променада от существующей набережной в сторону улицы Назарбаева будут установлены трибуна, а также спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами. Будет установлен и пешеходный мост над водой к улице Марджани, вдоль которой появятся скамейки, урны и клумбы. В будущем планируется организовать там прокат лодок, кафе и туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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