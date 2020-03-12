2020-03-12T18:49:30+03:00
Общество

В Татарстане назначены два новых мировых судьи

Такую должность получили Рамис Валиуллин и Алсу Минабутдинова
Алина ГАБДУЛИНА
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Срок каждого из новых судей них составит 5 лет.Срок каждого из новых судей них составит 5 лет.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Татарстане депутаты регионального Госсовета избрали новых мировых судей. Вопрос об этом был рассмотрен на восьмом заседании в четверг, 12 марта.

Так, мировым судьей по Кировскому судебному району Казани (участок №3) назначен Рамис Валиуллин, а мировым судьей по Пестречинскому судебному району (участок №1) - Алсу Минабутдинова. Срок работы каждого из них на этих должностях составит 5 лет.

Напомним, в ноябре прошлого года сроком на 10 лет судьями на участок №8 в Московском районе Казани была избрана Алла Бейзер, а на участок №5 Нижнекамского района Татарстана - Марат Мифтахов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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