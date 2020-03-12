На развитие волонтерства в ближайшие три года в Татарстане потратят более 52 миллионов рублей
За это время в каждом районе республики должны появиться штабы по работе с добровольцами
Данная сумма уже согласована главной региона Рустамом Миннихановым для финансированияФото: Валерий РОМАНОВ
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В ближайшие три года Татарстан планирует потратить на развитие волонтерства более 52 миллионов рублей. Это по 17,5 миллионов ежегодно. Такие цифры назвал замминистра молодежи региона Ринат Садыков на заседании комитета Госсовета Татарстана по соцполитике. Он также заметил, что озвученная сумма финансирования уже согласована президентом республики Рустамом Миннихановым.
До 2022 года в каждом районе Татарстана должны появится муниципальные штабы по работе с волонетрами, которые будут оснащены всей необходимой мебелью и техникой.
ИСТОЧНИК KP.RU