В Йошкар-Оле нашли тело пропавшей 20-летней Екатерины Никифоровой

12 Март 2020 2020-03-12T15:26:55+03:00

Девушка перестала выходить на связь с близкими 10 марта, и до сих пор о ней ничего не было известно

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В Йошкар-Оле завершены поиски 20-летней Екатерины Никифоровой. Девушка погибла. Напомним, она перестала выходить на связь 10 марта. Родные забили тревогу и обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

У последних ориентировка на Екатерину появилась лишь сегодня, 12 марта. А спустя пару часов ее обновила надпись “Найдена, погибла”. Где и при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшей девушки волонтеры не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU