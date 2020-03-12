В Йошкар-Оле нашли тело пропавшей 20-летней Екатерины Никифоровой
В Йошкар-Оле завершены поиски 20-летней Екатерины Никифоровой. Девушка погибла. Напомним, она перестала выходить на связь 10 марта. Родные забили тревогу и обратились за помощью к сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
У последних ориентировка на Екатерину появилась лишь сегодня, 12 марта. А спустя пару часов ее обновила надпись “Найдена, погибла”. Где и при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшей девушки волонтеры не сообщают.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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