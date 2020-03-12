2020-03-12T17:31:59+03:00
Спорт

Сезон в Еврокубке остановлен из-за коронавируса: матч УНИКС - "Партизан" отменен

Игра должна была состояться 20 марта
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
Изменить размер текста:

Из-за распространения коронавируса в Европе останавливаются многие спортивные турниры. Так, уже известно, что временно не будут проводиться игры чемпионатов Италии и Испании по футболу. Меры предосторожности решили ввести и на баскетбольной арене. Так, сезоны в Евролиге и Еврокубке приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальных сайтах турниров.

Напомним, что в Еврокубке выступает казанский УНИКС. Клуб из Татарстана пробился в четвертьфинал турнира, где должен был сразиться с сербским "Партизаном". Матч в Казани был намечен на 20 марта. Когда теперь состоится игра пока не ясно.

- Матчи четвертьфинала Кубка Европы между УНИКСом и сербским "Партизаном" приостановлены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Информация о дальнейших матчах сезона будет объявлена дополнительно. О порядке возврата билетов на матч УНИКС – "Партизан" 20 марта сообщим дополнительно, - сообщили в пресс-службе УНИКСа.

Отметим, что 12 марта было принято решение перенести все крупные спортивные мероприятия на территории Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах бездомного, который убил приютившего его горожанина, приговорили к 9 годам колонии
На развитие волонтерства в ближайшие три года в Татарстане потратят более 52 миллионов рублей
В Чебоксарах спасли рыбака, провалившегося под лёд
“В мире нет аналогов”: в Набережных Челнах мужчина продает статую лошади за 250 миллионов рублей
В Казани очевидец хотел вытащить попавшего в ледяную воду лыжника и едва не погиб
В Татарстане назначены два новых мировых судьи
В Чувашии мужчина получил ожоги рук, когда пытался спасти свой дом от огня
В Казани обнаружили в гараже тела мужчины и женщины
Топ редких имен для детей в Казани: Адриан, Медея, Эделия и Разалина
Познакомилась в ночном клубе: двух жителей Чебоксар будут судить за групповое изнасилование
В Казани мужчина провалился под лёд во время прогулки по Волге
Сезон в Еврокубке остановлен из-за коронавируса: матч УНИКС - "Партизан" отменен
В Татарстане фигуранты "сладкого дела" отделались условным сроком