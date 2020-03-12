Сезон в Еврокубке остановлен из-за коронавируса: матч УНИКС - "Партизан" отменен

12 Март 2020 2020-03-12T17:31:59+03:00

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Из-за распространения коронавируса в Европе останавливаются многие спортивные турниры. Так, уже известно, что временно не будут проводиться игры чемпионатов Италии и Испании по футболу. Меры предосторожности решили ввести и на баскетбольной арене. Так, сезоны в Евролиге и Еврокубке приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщается на официальных сайтах турниров.

Напомним, что в Еврокубке выступает казанский УНИКС. Клуб из Татарстана пробился в четвертьфинал турнира, где должен был сразиться с сербским "Партизаном". Матч в Казани был намечен на 20 марта. Когда теперь состоится игра пока не ясно.

- Матчи четвертьфинала Кубка Европы между УНИКСом и сербским "Партизаном" приостановлены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Информация о дальнейших матчах сезона будет объявлена дополнительно. О порядке возврата билетов на матч УНИКС – "Партизан" 20 марта сообщим дополнительно, - сообщили в пресс-службе УНИКСа.

Отметим, что 12 марта было принято решение перенести все крупные спортивные мероприятия на территории Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU