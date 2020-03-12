Стали известны адреса участков в Казани, по которым пройдет дорога к ЖК “Салават Купере”

12 Март 2020 2020-03-12T14:48:48+03:00

Землю и недвижимость на ней выкупят городские власти

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Обнародованы адреса земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости, которые изымут для строительства автомобильной дороги до жилого комплекса “Салават Купере” в Казани.

Все они находятся на улице Основская. Речь идет о домах, банях и гаражах №№ 17, 19, 21, 23 и 25.

Отметим, что все участки и недвижимость на них будут выкуплены у хозяев. Оценку их рыночной стоимости будет проводить управление жилищной политики Исполкома Казани. Там же займутся заключением с хозяевами участков соглашений об изъятии.

ИСТОЧНИК KP.RU