2020-03-12T14:48:48+03:00
Общество

Стали известны адреса участков в Казани, по которым пройдет дорога к ЖК “Салават Купере”

Землю и недвижимость на ней выкупят городские власти
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Обнародованы адреса земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости, которые изымут для строительства автомобильной дороги до жилого комплекса “Салават Купере” в Казани.

Все они находятся на улице Основская. Речь идет о домах, банях и гаражах №№ 17, 19, 21, 23 и 25.

Отметим, что все участки и недвижимость на них будут выкуплены у хозяев. Оценку их рыночной стоимости будет проводить управление жилищной политики Исполкома Казани. Там же займутся заключением с хозяевами участков соглашений об изъятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах бездомного, который убил приютившего его горожанина, приговорили к 9 годам колонии
На развитие волонтерства в ближайшие три года в Татарстане потратят более 52 миллионов рублей
В Чебоксарах спасли рыбака, провалившегося под лёд
“В мире нет аналогов”: в Набережных Челнах мужчина продает статую лошади за 250 миллионов рублей
В Казани очевидец хотел вытащить попавшего в ледяную воду лыжника и едва не погиб
В Татарстане назначены два новых мировых судьи
В Чувашии мужчина получил ожоги рук, когда пытался спасти свой дом от огня
В Казани обнаружили в гараже тела мужчины и женщины
Топ редких имен для детей в Казани: Адриан, Медея, Эделия и Разалина
Познакомилась в ночном клубе: двух жителей Чебоксар будут судить за групповое изнасилование
В Казани мужчина провалился под лёд во время прогулки по Волге
Сезон в Еврокубке остановлен из-за коронавируса: матч УНИКС - "Партизан" отменен
В Татарстане фигуранты "сладкого дела" отделались условным сроком