Стали известны адреса участков в Казани, по которым пройдет дорога к ЖК “Салават Купере”
Землю и недвижимость на ней выкупят городские власти
Фото: pixabay.com
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Обнародованы адреса земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости, которые изымут для строительства автомобильной дороги до жилого комплекса “Салават Купере” в Казани.
Все они находятся на улице Основская. Речь идет о домах, банях и гаражах №№ 17, 19, 21, 23 и 25.
Отметим, что все участки и недвижимость на них будут выкуплены у хозяев. Оценку их рыночной стоимости будет проводить управление жилищной политики Исполкома Казани. Там же займутся заключением с хозяевами участков соглашений об изъятии.
ИСТОЧНИК KP.RU