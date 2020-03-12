В Казани очевидец хотел вытащить попавшего в ледяную воду лыжника и едва не погиб

12 Март 2020 2020-03-12T19:02:13+03:00

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В полынье закончилась лыжная прогулка для 62-летнего жителя столицы Татарстана. Мужчина в 13.25 в среду, 11 марта, на глазах прохожих съехал в ледяную воду в районе стадиона «Ак Барс Арена». На место сразу вызвали спасателей и «скорую».

Один из очевидцев попытался помочь лыжнику выбраться на берег. Но доброволец так же провалился под лёд и оказался в ледяной воде.

Обоих мужчин вытащили из воды спасатели дежурной группы КПСО ПРПСО МЧС России. Они прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке. Провалившихся под лед доставили на берег и передали бригаде "скорой помощи".

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ИСТОЧНИК KP.RU