2020-03-12T17:50:50+03:00
Происшествия

В Казани мужчина провалился под лёд во время прогулки по Волге

Его удалось спасти
Лика ИСАЕВА
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Фото: архив МЧС ТатарстанаФото: архив МЧС Татарстана
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Сообщение о том, что в Казани на Волге под лёд провалился мужчина поступило на телефон "112" 11 марта в 13.19. Произошло это в районе поселка Аракчино.

На место сразу выдвинулись спасатели КПСО ПРПСО МЧС России. Они, прибыв на место, обнаружили терпящего бедствие человека. Мужчина уже успел сам выбраться на лёд, но встать сам не мог - была угроза нового провала.

Эвакуировали на берег мужчину благодаря судну на воздушной подушке. Его доставили на берег и передали бригаде "скорой", сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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