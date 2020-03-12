11 марта Казань вновь побила температурный рекорд - +9,3 градуса

12 Март 2020 2020-03-12T12:36:40+03:00

Это третий рекорд марта 2020 года в Казани. Фото: Александр АБРАМОВ

Это почти на два градуса больше, чем при предыдущем достижении

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В среду, 11 марта, в столице Татарстана был побит очередной температурный рекорд. Так, на метеостанции Казань-опорная было зафиксировано +9 градусов, а на метеостанции Казань-Сокол и вовсе +9,3 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Ранее так тепло в этот день было только в 2016 году, когда воздух прогрелся до +7,5 градусов.

Отметим, что это третий рекорд марта 2020 года в Казани. Так, 2 числа в городе было +4,6 градусов, а 3 марта - +5,3 градуса.

Однако уже в ближайшие выходные в Татарстана ожидается похолодание - днем до -5.

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ИСТОЧНИК KP.RU