11 марта Казань вновь побила температурный рекорд - +9,3 градуса
В среду, 11 марта, в столице Татарстана был побит очередной температурный рекорд. Так, на метеостанции Казань-опорная было зафиксировано +9 градусов, а на метеостанции Казань-Сокол и вовсе +9,3 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Ранее так тепло в этот день было только в 2016 году, когда воздух прогрелся до +7,5 градусов.
Отметим, что это третий рекорд марта 2020 года в Казани. Так, 2 числа в городе было +4,6 градусов, а 3 марта - +5,3 градуса.
Однако уже в ближайшие выходные в Татарстана ожидается похолодание - днем до -5.
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ИСТОЧНИК KP.RU