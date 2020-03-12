2020-03-12T12:36:40+03:00
Общество

11 марта Казань вновь побила температурный рекорд - +9,3 градуса

Это почти на два градуса больше, чем при предыдущем достижении
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Это третий рекорд марта 2020 года в Казани.Это третий рекорд марта 2020 года в Казани.Фото: Александр АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В среду, 11 марта, в столице Татарстана был побит очередной температурный рекорд. Так, на метеостанции Казань-опорная было зафиксировано +9 градусов, а на метеостанции Казань-Сокол и вовсе +9,3 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Ранее так тепло в этот день было только в 2016 году, когда воздух прогрелся до +7,5 градусов.

Отметим, что это третий рекорд марта 2020 года в Казани. Так, 2 числа в городе было +4,6 градусов, а 3 марта - +5,3 градуса.

Однако уже в ближайшие выходные в Татарстана ожидается похолодание - днем до -5.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Альметьевска за секс-насилие над 7-летней девочкой приговорили к 12 годам колонии
Минсельхоз Татарстана: выданы первые сельские ипотеки
В Йошкар-Оле пропала 20-летняя Екатерина Никифорова
Шел на дзюдо и попал в больницу: в Чебоксарах УАЗ на "зебре" сбил третьеклассника
Житель Татарстана пытался продать заграничное лекарство для лечения гепатита С за 115 тысяч рублей
11 марта Казань вновь побила температурный рекорд - +9,3 градуса
В Казани во время прогулки женщина поскользнулась и упала в реку: ее пришлось вытаскивать спасателям
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
"Рубин" уже в зоне вылета: ФНЛ все ближе?
В пятницу 13-го часть Приволжского района Казани оставят без света
В Чувашии ищут 16-летнюю девушку, которая пропала неделю назад
В чувашском заповеднике "Присурский" проснулись сурки
В Казани во время пожара спасли 4 человек