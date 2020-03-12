В Чувашии ищут 16-летнюю девушку, которая пропала неделю назад

12 Март 2020 2020-03-12T12:05:53+03:00

Роза Иванова ушла из дома в селе Бичурино 5 марта, но обратно не вернулась до сих пор

Изменить размер текста: A A

В Чувашии продолжаются активные поиски 16-летней Розы Ивановой из села Бичурино Мариинско-Посадского района. Девушка ушла из дом 5 марта, но обратно не вернулась до сих пор. Ее родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Роза ростом около 167 сантиметров имеет среднее телосложение, каштановые волосы и синие глаза. На момент пропажи на ней была светло-синяя куртка, темно-синие трико, черные сапоги-дутики и коричневая шапка. С собой у девушки была черная дамская сумка.

Всех, кто видел Розу, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU