В Чувашии ищут 16-летнюю девушку, которая пропала неделю назад
В Чувашии продолжаются активные поиски 16-летней Розы Ивановой из села Бичурино Мариинско-Посадского района. Девушка ушла из дом 5 марта, но обратно не вернулась до сих пор. Ее родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Известно, что Роза ростом около 167 сантиметров имеет среднее телосложение, каштановые волосы и синие глаза. На момент пропажи на ней была светло-синяя куртка, темно-синие трико, черные сапоги-дутики и коричневая шапка. С собой у девушки была черная дамская сумка.
Всех, кто видел Розу, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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