2020-03-12T12:02:31+03:00
Дом. Семья

В чувашском заповеднике "Присурский" проснулись сурки

Грызуны уже начали ремонтировать свои норы
Лика ИСАЕВА
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Сурки уже вышли из своих норокСурки уже вышли из своих норокФото: Из материалов пресс-службы
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Сотрудники заповедники "Присурский" обнаружили, что уже 7 марта проснулась первая семья сурков, проживающих на его территории. Первые сурки вышли из своей норы, расположенной на территории Батыревского участка.

Спустя пару дней, 9 марта, обнаружили вторую раскрытую земляную нору друой семьи сурков. На месте обнаружили их активную трудовую деятельность: для "ремонтных" работ в норе грызуны затаскивают внутрь растительную – ветошь (высохшую прошлогоднюю траву), чтобы поменять подстилку.

- Из-за тумана самих сурков увидеть не удалось, - сообщили в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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