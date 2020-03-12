В чувашском заповеднике "Присурский" проснулись сурки
Сотрудники заповедники "Присурский" обнаружили, что уже 7 марта проснулась первая семья сурков, проживающих на его территории. Первые сурки вышли из своей норы, расположенной на территории Батыревского участка.
Спустя пару дней, 9 марта, обнаружили вторую раскрытую земляную нору друой семьи сурков. На месте обнаружили их активную трудовую деятельность: для "ремонтных" работ в норе грызуны затаскивают внутрь растительную – ветошь (высохшую прошлогоднюю траву), чтобы поменять подстилку.
- Из-за тумана самих сурков увидеть не удалось, - сообщили в заповеднике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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