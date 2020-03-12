2020-03-12T11:51:02+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара спасли 4 человек

Из-за едкого дыма они не могли выбраться сами
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара едкий дым заполонил подъездВо время пожара едкий дым заполонил подъездФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар на пятом этаже дома на улице Голубятникова в столице Татарстана начался вчера, 11 марта, в 19.37. О возгорании сообщили соседи.

Часть жильцов пятиэтажки выбралась из задымленного подъезда самостоятельно, но четыре человека из соседних с горящей квартир оказались отрезанными едким дымом. Их эвакуировали при помощи масок спасаемого сотрудники МЧС Татарстана.

- С огнем удалось справиться в 20.00. Общая площадь пожара составила 18 квадратны метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины возгорания устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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