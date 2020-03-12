2020-03-12T11:45:09+03:00
Происшествия

В Татарстане на пожаре спасли 62-летнюю пенсионерку

Еще до приезда спасателей из дома, где произошло возгорание, самостоятельно эвакуировались 15 человек
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в двухкомнатной квартире 62-летней женщины в трехэтажном доме на улице Карла Маркса в городе Нурлат вспыхнул 11 марта в 00.23. Спасателей вызвали соседи. Из окон горящей квартиры валили густые клубы черного дыма. 15 жителей дома эвакуировались на улицу самостоятельно, но хозяйки горящей квартиры среди них не было.

Прибывшие на место происшествия пожарные пробрались сквозь густой дым и нашли женщину. На пенсионерку надели спасательное устройство типа «капюшон» и вынесли на улицу.

- Пожар тушили войдя через входную дверь и при помощи трёхколенной лестницы со стороны балкона, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара сгорели диван и старые вещи на площади 10 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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