Жителя Татарстана будут судить за попытку убийства из охотничьего ружья

11 Март 2020 2020-03-11T19:06:39+03:00

Выяснилось, что мужчина купил и хранил у себя ружье незаконно.

Мужчина свою вину уже признал, но только частично

Изменить размер текста: A A

Незаконный оборот огнестрельного оружия, проникновение в жилище и покушение на убийство и угроза им – во всем этом обвиняют 41-летнего жителя Альметьевска. К слову, мужчина уже сам признался, но только не во всем.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 28 марта прошлого года в своем городе обвиняемый у дома на улице Заслонная приставил принесенную с собой лестницу к балкону на втором этаже и залез по ней в квартиру своего знакомого. В руках мужчина держал охотничье ружье.

Оказавшись внутри, как полагают следователи, злоумышленник наткнулся на супругу хозяина. Он ударил женщину по голове. После чего прошел на кухню, где выстрелил знакомому в грудь. Покидая квартиру, мужчина пригрозил жене раненного убить и ее.

Потерпевшего удалось спасти благодаря вовремя оказанной медпомощи. По данным фактам и было возбуждено уголовное дело. После задержания обвиняемого, его поместили под стражу.

- Свою вину мужчина частично признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU