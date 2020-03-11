2020-03-11T19:06:39+03:00
Происшествия

Жителя Татарстана будут судить за попытку убийства из охотничьего ружья

Мужчина свою вину уже признал, но только частично
Олег ЛУГОВОЙ
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Выяснилось, что мужчина купил и хранил у себя ружье незаконно.Выяснилось, что мужчина купил и хранил у себя ружье незаконно.
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Незаконный оборот огнестрельного оружия, проникновение в жилище и покушение на убийство и угроза им – во всем этом обвиняют 41-летнего жителя Альметьевска. К слову, мужчина уже сам признался, но только не во всем.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 28 марта прошлого года в своем городе обвиняемый у дома на улице Заслонная приставил принесенную с собой лестницу к балкону на втором этаже и залез по ней в квартиру своего знакомого. В руках мужчина держал охотничье ружье.

Оказавшись внутри, как полагают следователи, злоумышленник наткнулся на супругу хозяина. Он ударил женщину по голове. После чего прошел на кухню, где выстрелил знакомому в грудь. Покидая квартиру, мужчина пригрозил жене раненного убить и ее.

Потерпевшего удалось спасти благодаря вовремя оказанной медпомощи. По данным фактам и было возбуждено уголовное дело. После задержания обвиняемого, его поместили под стражу.

- Свою вину мужчина частично признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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