В Казани из ДРКБ выписали 7-летнего ребенка, которого чуть не зарезала собственная мать
В ДРКБ сообщили, что врачи выписали 7-летнего Тамерлана (имя изменено - Ред.). Мальчик попал в больницу после того, как 1 марта на него и его брата-близнеца напала собственная мать.
Женщина, по предварительным данным, из ревности ножом несколько раз ударила своих сыновей, а потом сама попыталась свести счеты с жизнью. Один из близнецов погиб на месте, другой смог выжить. Тамерлана увезли в больницу. Его мать медики также спасли, она до сих пор находится в больнице.
Сейчас выжившего мальчика забрал домой отец, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Все это время с Тамерланом работал психолог ДРКБ.
ИСТОЧНИК KP.RU