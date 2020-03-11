В Казани из ДРКБ выписали 7-летнего ребенка, которого чуть не зарезала собственная мать

11 Март 2020 2020-03-11T18:31:45+03:00

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В ДРКБ сообщили, что врачи выписали 7-летнего Тамерлана (имя изменено - Ред.). Мальчик попал в больницу после того, как 1 марта на него и его брата-близнеца напала собственная мать.

Женщина, по предварительным данным, из ревности ножом несколько раз ударила своих сыновей, а потом сама попыталась свести счеты с жизнью. Один из близнецов погиб на месте, другой смог выжить. Тамерлана увезли в больницу. Его мать медики также спасли, она до сих пор находится в больнице.

Сейчас выжившего мальчика забрал домой отец, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Все это время с Тамерланом работал психолог ДРКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU