2020-03-11T18:31:45+03:00
Общество

В Казани из ДРКБ выписали 7-летнего ребенка, которого чуть не зарезала собственная мать

Женщина смогла смертельно ранить только брата-близнеца мальчика
Лика ИСАЕВА
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Мать мальчика пока находится в больнице.Мать мальчика пока находится в больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ДРКБ сообщили, что врачи выписали 7-летнего Тамерлана (имя изменено - Ред.). Мальчик попал в больницу после того, как 1 марта на него и его брата-близнеца напала собственная мать.

Женщина, по предварительным данным, из ревности ножом несколько раз ударила своих сыновей, а потом сама попыталась свести счеты с жизнью. Один из близнецов погиб на месте, другой смог выжить. Тамерлана увезли в больницу. Его мать медики также спасли, она до сих пор находится в больнице.

Сейчас выжившего мальчика забрал домой отец, состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Все это время с Тамерланом работал психолог ДРКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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