2020-03-11T18:03:56+03:00
Общество

Из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса: в казанских автобусах усилят дезинфекционный режим

Возможно, уже на днях кондукторов могут заставить носить медицинские маски
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В эту среду на совещании в комитете по транспорту Казани, которое прошло с участием местных перевозчиков, прозвучал призыв усилить в тех же автобусах дезинфекционный режим. А все ради предупреждения гриппа, ОРВИ и коронавируса.

- Обеспечить применение масок сотрудниками, усиление ежедневных фильтров при приеме на работу сотрудников (измерение температуры тела бесконтактными термометрами), не допускать до работы сотрудников с симптомами вирусной инфекции (высокая температура, насморк, кашель). Обеспечить после рабочей смены и высадки пассажиров проветривания, влажную уборку и профилактическую дезинфекцию всех поверхностей салона, - призвал перевозчиков председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков.

Так, что уже на днях горожане могут увидеть в автобусах кондукторов в медицинских масках. Которые они, по словам пассажиров, не все носят до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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