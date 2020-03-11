2020-03-11T19:36:11+03:00
Происшествия

В Чебоксарах медики "скорой" случайно оказалась на месте ДТП и спасли пострадавшего

С момента аварии прошло всего несколько секунд
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Медики возвращались после того, как отвезли беременную пациентку в больницу Чебоксар.Медики возвращались после того, как отвезли беременную пациентку в больницу Чебоксар.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Рано утром 11 марта сотрудники канашской подстанции привезли в Чебоксары одну из пациенток. Женщина была беременной и ее срочно надо было доставить в столицу республики. На обратном пути на глазах фельдшеров Тамары Коноваловой и Кристины Белоусовой возле Карачуринского кладбища происходит авария - столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП в одной из машин зажатым оказался 54-летний пассажир - мужчина получил травмы. Ждать приезда спасателей медики "скорой" - человеку требовалась срочная помощь.

Задние двери искореженного авто открыть не удалось - от удара их смяло. Тогда медики пробрались в машину через переднюю дверь. Пострадавшему установили внутривенный катетер, обезболили, наложили тугую повязку на шею.

При помощи очевидцев и водителя "скорой" Николая Карзакова пострадавшего в ДТП на носилках перенесли в спецавтомобиль и доставили в больницу, сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах медики "скорой" случайно оказалась на месте ДТП и спасли пострадавшего
Жителя Татарстана будут судить за попытку убийства из охотничьего ружья
Из-за свадьбы дочери министра в музее в Татарстане создадут правила для бракосочетаний в учреждениях культуры
В Казани из ДРКБ выписали 7-летнего ребенка, которого чуть не зарезала собственная мать
Из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса: в казанских автобусах усилят дезинфекционный режим
В Ульяновске идут активные поиски глухой 52-летней Людмилы Форат
В Казани обстреляли автобус маршрута №46
У кого кулак больше?: президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с легендой бокса Рой Джонсом младшим
Депутата Чебоксар подозревают в получении взятки на 5,4 миллиона рублей
19 марта в Казани пройдет студенческий весенний бал – 2020
В Казани за грабеж девушки задержали мигранта-нелегала
Навруз-2020 в Казани: фестиваль плова, призы и шоу канатоходцев
40 ударов двумя ножами: хозяин зарезал ревнивого гостя и был приговорен к 11 годам колонии
В Чувашии все машины такси могут перекрасить
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
В Чувашии около кладбища неуправляемая «Калина» врезалась в иномарку: один человек пострадал
Половодье 2020 в Татарстане: в Буинском районе подтопило два моста
В татарстанском национальном парке "Нижняя Кама" измерили огромное гнездо орланов-белохвостов