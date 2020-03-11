В Чебоксарах медики "скорой" случайно оказалась на месте ДТП и спасли пострадавшего

11 Март 2020 2020-03-11T19:36:11+03:00

Медики возвращались после того, как отвезли беременную пациентку в больницу Чебоксар. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента аварии прошло всего несколько секунд

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Рано утром 11 марта сотрудники канашской подстанции привезли в Чебоксары одну из пациенток. Женщина была беременной и ее срочно надо было доставить в столицу республики. На обратном пути на глазах фельдшеров Тамары Коноваловой и Кристины Белоусовой возле Карачуринского кладбища происходит авария - столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП в одной из машин зажатым оказался 54-летний пассажир - мужчина получил травмы. Ждать приезда спасателей медики "скорой" - человеку требовалась срочная помощь.

Задние двери искореженного авто открыть не удалось - от удара их смяло. Тогда медики пробрались в машину через переднюю дверь. Пострадавшему установили внутривенный катетер, обезболили, наложили тугую повязку на шею.

При помощи очевидцев и водителя "скорой" Николая Карзакова пострадавшего в ДТП на носилках перенесли в спецавтомобиль и доставили в больницу, сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU