Из-за свадьбы дочери министра в музее в Татарстане создадут правила для бракосочетаний в учреждениях культуры

11 Март 2020 2020-03-11T18:59:29+03:00

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В Татарстане регламентируют проведение свадеб в учреждениях культуры. Соответствующее постановление 11 марта подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Созданием правил займется министерство культуры региона. Напомним, ранее дочь главы ведомства Ирады Аюповой провела свадьбу в галерее современного искусства государственного музея изобразительного искусства Татарстана. Вроде бы, как утверждали тогда в культурном ведомстве, все было по правилам - пошлина, оплата выездной регистрации брака и покупка билетов в музей для каждого гостя. Но учреждение из-за свадьбы было закрыто на целый день - туда никого не пускали. Что в итоге посчитали ограничением в правах других граждан.

Теперь после свадьбы дочери главы Минкульта Татарстана музеи республики должны будут утвердить отдельный план проведения подобных церемоний на своей территории и на основании типового порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU