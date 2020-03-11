11 Март 2020 2020-03-11T17:30:51+03:00

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ЧП произошло еще 9 марта в 15.30 в пригородном поселке Юдино столицы Татарстана, но известно про это стало только сейчас. Все запечатлели видеокамеры в салоне автобуса. Общественный транспорт маршрута №46 двигался по одной из улиц, когда внезапно два боковых стекла в середине салона покрылись сеткой - они дали трещину после попадания в них неизвестного предмета.

Автобус сняли с линии, на место вызвали сотрудников полиции. Как полагают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, неизвестный или неизвестные расстреляли автобус из пневматического оружия.

В этом происшествии пострадавших нет. Розысками злоумышленника занимаются сотрудники полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/765832" frameborder="0"></iframe> В Казани обстреляли автобус маршрута №46.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU