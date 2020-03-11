2020-03-11T17:30:51+03:00
Происшествия

В Казани обстреляли автобус маршрута №46

В результате происшествия никто не пострадал [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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ЧП произошло еще 9 марта в 15.30 в пригородном поселке Юдино столицы Татарстана, но известно про это стало только сейчас. Все запечатлели видеокамеры в салоне автобуса. Общественный транспорт маршрута №46 двигался по одной из улиц, когда внезапно два боковых стекла в середине салона покрылись сеткой - они дали трещину после попадания в них неизвестного предмета.

Автобус сняли с линии, на место вызвали сотрудников полиции. Как полагают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, неизвестный или неизвестные расстреляли автобус из пневматического оружия.

В этом происшествии пострадавших нет. Розысками злоумышленника занимаются сотрудники полиции.

В Казани обстреляли автобус маршрута №46.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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