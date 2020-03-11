В Казани обстреляли автобус маршрута №46
ЧП произошло еще 9 марта в 15.30 в пригородном поселке Юдино столицы Татарстана, но известно про это стало только сейчас. Все запечатлели видеокамеры в салоне автобуса. Общественный транспорт маршрута №46 двигался по одной из улиц, когда внезапно два боковых стекла в середине салона покрылись сеткой - они дали трещину после попадания в них неизвестного предмета.
Автобус сняли с линии, на место вызвали сотрудников полиции. Как полагают в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, неизвестный или неизвестные расстреляли автобус из пневматического оружия.
В этом происшествии пострадавших нет. Розысками злоумышленника занимаются сотрудники полиции.
В Казани обстреляли автобус маршрута №46.соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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