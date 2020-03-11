2020-03-11T16:26:41+03:00
Общество

У кого кулак больше?: президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с легендой бокса Рой Джонсом младшим

Фото выложенное главой республики в соцсеть вызвало вопросы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: @rusminnikhanovФото: @rusminnikhanov
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Сегодня, 11 марта, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с легендой бокса Рой Джонсом младшим. Совместная фотография, которую глава республики выложил в соцсеть вызвала вопросы у подписчиков. А именно все начали замечать, что на снимке кулак у Минниханова больше чем у экс-чемпиона мира.

- У нашего президента кулак побольше, да? – первым в комментариях к фото спросил пользователь raviia6.

- У Рустам Нургалиевича кулак то побольше будет чем у Рой Джонса, - как бы отвечает ему akhametvaliev.

- Кулаки у уважаемого Рустама Минниханова, больше чем у Рой Джонса, - также утверждает интернет-пользователь kachul979.

Напомним, легенда бокса Рой Джонс младший прибыл на турнир по профи-боксу «Кубок Казанского Кремля» не только в качестве почетного гостя. Так, завтра, 12 марта, в спорткомплексе «Динамо» он проведет мастер-класс по боксу для более чем 200 юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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