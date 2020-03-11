2020-03-11T15:39:52+03:00
Происшествия

Депутата Чебоксар подозревают в получении взятки на 5,4 миллиона рублей

Мужчина при этом еще и возглавляет местный техникум городского строительства и хозяйства
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина находится под стражей. Наложен арест на его имущество стоимостью более 6,5 миллионов рублей.Мужчина находится под стражей. Наложен арест на его имущество стоимостью более 6,5 миллионов рублей.Фото: Анастасия Осипова
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В отношении депутата Чебоксар, являющегося директором местного техникума городского строительства и хозяйства, возбуждено уголовное дело по двум статьям «служебный подлог» и «получение взятки в особо крупном размере».

Как полагают следователи, в 2017 году мужчина получил взятку более 5,4 миллиона рублей от местного бизнесмена. Все ради подписания акта выполненных работ по ремонту техникума. Хотя их реальный объем был гораздо меньше.

К слову, до этого на директора и депутата одновременно уже было возбуждено пять уголовных дел – растрата, превышение должностных полномочий, все те же служебный подлог и получение взятки.

Из их материалов следует, что в 2018-2019 годах директор за счет техникума покупал для себя и жены турпутевки Словению, Германию и санаторий на территории Чувашии. Речь идет о 640 тысячах рублей.

Кроме того, в этот же период, считают следователи, обвиняемый заключал с тем самым местным бизнесменом и одной из фирм договоры на ремонт помещений техникума. Последние делали лишь малую часть работ, но акты им подписывались как будто они все сделали по-полной. Оказалось, что остальной ремонт стоимостью более 1,3 миллиона рублей выполнили студенты техникума под видом производственной практики.

А еще более 900 тысяч рублей указанные подрядчики выделяли на покупку директором техникума для себя пластиковых окон, бытовой техники и мебели. То есть речь идет о взятке.

Также следователи установили факт оплаты за счет техникума услуг мобильной связи супруги директора - более 60 тысяч рублей, и покупки для нее мобильного телефона - свыше 18 тысяч рублей.

- В настоящее время все возбужденные уголовные дела соединены в одно производство. Директор техникума находится под стражей. Наложен арест на его имущество стоимостью более 6,5 миллионов рублей. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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