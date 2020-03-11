2020-03-11T14:54:30+03:00
Общество

19 марта в Казани пройдет студенческий весенний бал – 2020

Он будет тематическим и посвящен XVII столетию
Олег ЛУГОВОЙ
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В программе мазурка, полонез, венский и медленный вальсы.В программе мазурка, полонез, венский и медленный вальсы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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200 учащихся десяти высших учебных заведений Казани примут участие в студенческом весеннем бале – 2020. Он пройдет в культурно-досуговом комплексе им.В.Ленина 19 марта (четверг).

Бал будет тематическим и посвящен XVII столетию. 100 пар станцуют мазурку, полонез, венский и медленный вальсы. Для этого студенты посещали танцевальные уроки, мастер-классы по актерскому мастерству и изготовлению масок.

- Начало бала запланировано на 18.00. Вход для зрителей свободный, - сообщает комитет по делам детей и молодежи Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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