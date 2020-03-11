В Казани за грабеж девушки задержали мигранта-нелегала

11 Март 2020 2020-03-11T14:24:37+03:00

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Рано утром в полицию Казани позвонил сотрудник одного из ночных клубов и сообщил, что было совершено нападение на девушку. Когда она возвращалась домой, перед ней возник незнакомец. Угрожая чем-то похожим на нож, мужчина забрал у потерпевшей смартфон, стоимость которого она оценила в 60 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и вычислили, куда мог скрыться предполагаемый грабитель. В итоге злоумышленника нашли недалеко от места преступления. 34-летний житель ближнего зарубежья прятался от полицейских в салоне заброшенной машины. После задержания выяснилось, что иностранец прибывал на территории России нелегально – у него не было соответствующей регистрации.

- Задержанный полностью признал свою вину. Было также установлена его причастность к обману 55-летнего казанца, у которого обманом похитили сотовый телефон, - сообщили в УМВД Казани. – По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Разбой». Иностранный гражданин помещен сейчас под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU