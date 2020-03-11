Навруз-2020 в Казани: фестиваль плова, призы и шоу канатоходцев

11 Март 2020 2020-03-11T13:51:33+03:00

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Стало известно, чем в Казани удивят гостей Наврусза-2020. Тюрский праздник - день весеннего равноденствия, отметят в столице Татарстана 21 марта (суббота).

В этот день азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки и турки представят свои национальные традиции, кухню, игры и творческие номера. Праздник пройдет на территории Казанской ярмарки (Оренбургский тракт, 8).

В этом году в честь Навруза там впервые решили провести фестиваль плова. Лучший рецепт и повара определят с помощью народного голосования.

Также на главной сцене пройдет концерт от коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана и представителей татарской эстрады.

Кроме того, во время праздника проведут и конкурс красоты «Краса Навруза». На нем представительницы иранской и тюркских национальных общин республики покажут свои таланты и национальные костюмы.

Все пришедшие, в том числе и дети, на Навруз-2020 в Казани смогут принять участие в народных играх и забавах тюркских народов. Победителей ждут специальные призы.

Изюминкой праздника должно стать шоу знаменитых дагестанских канатоходцев из Краснодара.

- Начало праздника в 10.00, официальное открытие - в 12.00, - сообщает Минкульт Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU