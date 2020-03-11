40 ударов двумя ножами: хозяин зарезал ревнивого гостя и был приговорен к 11 годам колонии

11 Март 2020 2020-03-11T13:27:12+03:00

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53-летнего жителя одной из деревень Советского района Марий Эл признали виновным в убийстве.

Было доказано, что вечером 11 ноября прошлого года уже ранее судимый за убийство с разбоем выпивал у себя дома. При этом к себе в гости он пригласил соседа с его сожительницей.

Во время застолья гость приревновал подругу к хозяину. На этой почве между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Хозяин схватил два ножа и нанес ими ревнивцу более 40 ударов. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте преступления.

- В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU