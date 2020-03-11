В Чувашии все машины такси могут перекрасить

11 Март 2020 2020-03-11T13:11:35+03:00

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Минтранс Чувашии объявило голосование по выбору единого цвета для автомобилей такси. Утверждается, что перекраска машин должна повысить безопасность и помочь пассажирам отличить легального перевозчика от нелегального.

До конца марта можно отдать свой голос либо за белый, либо за желтый, либо за белый и желтый цвета одновременно. Кроме того, жители Чувашии могут предложить собственный вариант, в который после могут быть окрашены все такси республики.

Отметим, что задача по перекраске машин такси была поставлена Минтрансу Чувашии на заседании координационного совета по защите прав потребителей под руководством врио главы республики Олега Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU