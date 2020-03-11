В Чувашии около кладбища неуправляемая «Калина» врезалась в иномарку: один человек пострадал
Утром в среду, 11 марта, на Алатырском шоссе у Карачуринского кладбища столкнулись два легковых автомобиля - «Калина» и «Тойота». По предварительным данным, у отечественной машины заклинило руль, после чего она выехала на встречку, где и врезалась в иномарку, сообщает ГИБДД Чувашии
В результате аварии пострадал 54-летний пассажир «Калины». С различными травмами он был госпитализирован. Судя по появившемся в соцсетях фото с места аварии, существенно пострадали и столкнувшиеся автомобили.
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»