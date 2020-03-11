В Чувашии около кладбища неуправляемая «Калина» врезалась в иномарку: один человек пострадал

11 Март 2020 2020-03-11T12:27:18+03:00

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Утром в среду, 11 марта, на Алатырском шоссе у Карачуринского кладбища столкнулись два легковых автомобиля - «Калина» и «Тойота». По предварительным данным, у отечественной машины заклинило руль, после чего она выехала на встречку, где и врезалась в иномарку, сообщает ГИБДД Чувашии

В результате аварии пострадал 54-летний пассажир «Калины». С различными травмами он был госпитализирован. Судя по появившемся в соцсетях фото с места аварии, существенно пострадали и столкнувшиеся автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU