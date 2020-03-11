В 2020 году ко Дню Победы Чебоксары потратят 1,2 миллиона рублей на новые флаги

11 Март 2020 2020-03-11T12:24:51+03:00

Они должны появится на улицах города до 7 апреля

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Ко Дню Победы в Чебоксарах появится 220 новых флагов. На них из бюджета города уже выделено 1,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, 150 флагов будут иметь размер 100 на 400 сантиметров, 30 флагов – 118 на 250 сантиметров, 40 флагов – 90 на 270 сантиметров.

Изображения на флаге должны печататься с каждой стороны на основе дизайн-макета, который предоставит мэрия.

Новые флаги должны украсить улицы Чебоксар до 7 апреля. После 15 мая их снимут.

ИСТОЧНИК KP.RU