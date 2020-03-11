С апреля 2020 года из Казани на поезде можно уехать в Симферополь

11 Март 2020 2020-03-11T12:22:23+03:00

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В апреле 2020 года начнут ходить поезда в Симферополь из Мурманска, Екатеринбурга и Кисловодска. Жители Казани также смогут отправиться в Крым на одном из них. Ведь 29 апреля транзитный поезд Екатеринбург-Симферополь сделает свою первую остановку на станции Восстание пассажирская столицы Татарстана.

Отметим, что этот поезд будет курсировать по средам и следовать также через Саранск, Пензу и Ростов-на-Дону.

- В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны. Время в пути составляет 48 часов: из Казани поезд отправляется в 16:05, прибывает в Симферополь в 16:10. Время в Крыму – московское, - отмечает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

Билеты до Симферополя казанцы могут купить уже сейчас. Их стоимость варьируется от 3,4 тысяч до 6,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU