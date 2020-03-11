2020-03-11T12:19:19+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Иномарки Kia и Hyundai столкнулись на 62 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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Утром во вторник, 10 марта, на 62 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе Марий Эл столкнулись иномарки Kia и Hyundai. Пострадали 42-летний водитель и 16-летний пассажир второго авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

По предварительным данным, 41-летний водитель Kia, двигаясь по второстепенной дороге, несмотря на правила, не пропустил автомобиль Hyundai.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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