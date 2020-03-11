В Марий Эл водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
Утром во вторник, 10 марта, на 62 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе Марий Эл столкнулись иномарки Kia и Hyundai. Пострадали 42-летний водитель и 16-летний пассажир второго авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.
По предварительным данным, 41-летний водитель Kia, двигаясь по второстепенной дороге, несмотря на правила, не пропустил автомобиль Hyundai.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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