В Марий Эл водитель не уступил дорогу и спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

11 Март 2020 2020-03-11T12:19:19+03:00

Иномарки Kia и Hyundai столкнулись на 62 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск»

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Утром во вторник, 10 марта, на 62 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе Марий Эл столкнулись иномарки Kia и Hyundai. Пострадали 42-летний водитель и 16-летний пассажир второго авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

По предварительным данным, 41-летний водитель Kia, двигаясь по второстепенной дороге, несмотря на правила, не пропустил автомобиль Hyundai.

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ИСТОЧНИК KP.RU