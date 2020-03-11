12 марта жители Приволжского и Советского районов Казани останутся без света

11 Март 2020 2020-03-11T12:13:13+03:00

Электричества в указанных домах не будет до 17.00. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В четверг, 12 марта, электричества не будет в ряде домов Приволжского и Советского районов Казани. Причина этого – проведение планового ремонта линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

С 8.00 до 17.00 света не будет в доме №99б на улице Павлюхина, домах №№ 14 и 16 на проспекте Универсиады и в школе №76 (Артельная, 10). Немногим меньше – с 8.30 до 17.00 – без электричества пробудут жители улиц 2-я Полевая, Авангардная, Депутатская, Местная, Молодецкая, Молодецкий переулок, Пензенская, Сызранская, Тюменская, Тюменский переулок и Урожайная.

Также с 8.30 до 17.00 света не будет в домах на улицах Заречная, Нардуган, Полевая, Радужная, Старательный переулок, Тузганак и Цветочная.

ИСТОЧНИК KP.RU