2020-03-11T12:17:53+03:00
Происшествия

В Казани на пожаре спасли двух человек: путь эвакуации им перекрыл густой дым

Из подъезда также самостоятельно вышли 20 жильцов
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире на девятом этаже высотки на улице Камалеева в Советском районе столицы республики начался в 19.13 во вторник, 11 марта. Часть жителей подъезда - 20 человек, в том числе трое детей, эвакуировалась самостоятельно. Однако соседи горящей квартиры, оказались отрезанными от выхода едким дымом.

Пожарные сумели вывести двух человек из опасного места при помощи масок спасаемого.

- Выяснилось, что горит мебель и вещи в однокомнатной квартире. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. Причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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