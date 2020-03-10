На выходных в Татарстане ожидается похолодание до -5 градусов

10 Март 2020 2020-03-10T18:20:13+03:00

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Гидрометцентр Татарстана сообщил, какую погоду стоит ожидать на этой неделе. Так, в течение рабочих дней в регионе будет влажно, тепло – до +8 градусов, а также ветрено – максимум до 22 м/с. При этом не обойдется и без осадков. В основном, это будут дожди.

А вот выходные погода должна неприятно удивить. Согласно прогнозам, в республику придет похолодание. Если еще в субботу, 14 марта, днем ожидается от 0 до +5 градусов, то в воскресенье, 15 марта, как ночью, так и днем – от 0 до -5. Также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах образуется гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU