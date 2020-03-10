2020-03-10T16:50:59+03:00
Общество

В 2020 в Татарстане на поддержку семей с детьми направят более 21 миллиарда рублей

Из них только по нацпроекту «Демография» будет потрачено 8,7 миллиарда
Олег ЛУГОВОЙ
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Помимо маткапитала на первенца, положена и финансовая поддержка для семей с низким доходом.Помимо маткапитала на первенца, положена и финансовая поддержка для семей с низким доходом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Как сообщила журналистам на пресс-конференции глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, в 2020 году в республике на поддержку семей с детьми направят более 21 миллиарда рублей. И здесь лишь на нацпроект «Демография» хотят потратить 8,7 миллиарда, что, к слову, в 2 раза больше чем в 2019 году.

Кроме маткапитала на первого ребенка, в Татарстане, например, с 1 января семьям с низким доходом на первенца будут начислять 9 373 рубля ежемесячно. До этого на данный вид поддержки могли рассчитывать только те, у кого доход на одного члена семьи был ниже прожиточного минимума. Теперь речь идет о двух прожиточных минимумах. Последний сейчас в Татарстане установлен на уровне 10 085 рублей.

То есть вышеуказанную меру поддержки могут получить семейные пары с первенцем, у которых совокупный доход на одного человека не превышает 60 510 рублей. При этом получать выплаты семьи будут, пока ребенку не исполнится 3 года. Интересно, что если выплаты были приостановлены в 2019 году из-за прежнего возрастного ограничения – до 1,5 лет, то в этом году их можно возобновить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2020 в Татарстане на поддержку семей с детьми направят более 21 миллиарда рублей