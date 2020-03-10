2020-03-10T17:47:02+03:00
Общество

Главой Минстроя Марий Эл назначен Михаил Степанов

Также выбран и новый руководитель Организационно-аналитического управления
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Новым главой министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл назначен Михаил Степанов. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. Работать на новой должности Степанов начал со вторника, 10 марта.

Ранее временно исполняющей обязанности руководителя ведомства была Светлана Павлова.

Отметим также, что другим указом Организационно-аналитическое управление возглавила Светлана Балбышева. С ней заключен служебный контракт на пять лет с испытательным сроком - три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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