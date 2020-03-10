Из-за пожара житель Марий Эл остался без дома
Ночью в воскресенье, 8 марта, в поселке Шелангер Звениговского района загорелся частный дом на улице Лесная. На момент пожара в нем находился хозяин.
Мужчина услышал звук лопающегося шифера, вышел на улицу и увидел охваченную пламенем крышу. Тогда он поспешил вернуться в дом за документами, забрал их и выбежал.
Экстренные службы вызвали очевидцы. Когда пожарные приехали, спасти дом уже было невозможно. Оставалось лишь предотвратить распространение пламени на надворные постройки.
- По предварительной версии специалистов, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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