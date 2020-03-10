В Заинском районе на берегу реки нашли тело пропавшего пенсионера

10 Март 2020 2020-03-10T19:26:21+03:00

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Вечером 7 марта на берегу реки Лесной Зай в Заинском районе Татарстана было обнаружено тело мужчины с признаками обмерзания и следами от укусов диких животных. По факту данной находки проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, тело принадлежат 65-летнему пенсионеру, который пропал 24 декабря прошлого года. В тот день мужчина ушел из дома и исчез.

- Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение – возбуждать уголовное дело по данному факту или не возбуждать, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU