В Ульяновске школьник украл 16 упаковок геля для зубной эмали
Вечером 7 марта парень зашел в гипермаркет на Московском шоссе в Ульяновске. Там он взял 16 упаковок геля для укрепления зубной эмали на общую сумму 4 тысячи рублей. Не оплатив товар, парень покинул магазин.
Сотрудники гипермаркета оперативно сообщили о случившемся экипажу вневедомственной охраны Росгвардии. Те по полученным приметам на территории все того же торгового объекта задержали 15-летнего подростка из Сызрани.
- Школьник был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, - отмечает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.
Зачем подростку понадобилось столько геля, не сообщается.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU