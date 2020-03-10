В Ульяновске школьник украл 16 упаковок геля для зубной эмали

10 Март 2020 2020-03-10T20:16:02+03:00

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Вечером 7 марта парень зашел в гипермаркет на Московском шоссе в Ульяновске. Там он взял 16 упаковок геля для укрепления зубной эмали на общую сумму 4 тысячи рублей. Не оплатив товар, парень покинул магазин.

Сотрудники гипермаркета оперативно сообщили о случившемся экипажу вневедомственной охраны Росгвардии. Те по полученным приметам на территории все того же торгового объекта задержали 15-летнего подростка из Сызрани.

- Школьник был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, - отмечает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.

Зачем подростку понадобилось столько геля, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU