Татарстан попал в топ-10 регионов России по экономическому здоровью

10 Март 2020 2020-03-10T19:03:47+03:00

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Татарстан стал восьмым в топ-10 регионов России по экономическому здоровью. По данным рейтингового агентства "Эксперт", индекс республики составляет 70%. Этот показатель рассчитывался исходя из богатства региона сырьем, уровня развития его обрабатывающего сектора, а также его институциональной ренты (прибыль, связанная с наличием столичных привилегий - Ред.).

"Золото" в рейтинге взяла Москва с индексом 98%, "серебро" – Сахалинская область (97%), а "бронзу" – Тюменская область (83%). Хуже всего дело обстоит в республиках: Тыва (-70%), Ингушетия (-66%) и Карачаево-Черкессия (-64%).

ИСТОЧНИК KP.RU