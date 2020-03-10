2020-03-10T19:03:47+03:00
Экономика

Татарстан попал в топ-10 регионов России по экономическому здоровью

"Золото" в рейтинге взяла Москва, "серебро" - Сахалинская область, а "бронзу" - Тюменская область
Алина ГАБДУЛИНА
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Индекс текущего уровня экономического здоровья Татарстана составляет 70%.Индекс текущего уровня экономического здоровья Татарстана составляет 70%.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Татарстан стал восьмым в топ-10 регионов России по экономическому здоровью. По данным рейтингового агентства "Эксперт", индекс республики составляет 70%. Этот показатель рассчитывался исходя из богатства региона сырьем, уровня развития его обрабатывающего сектора, а также его институциональной ренты (прибыль, связанная с наличием столичных привилегий - Ред.).

"Золото" в рейтинге взяла Москва с индексом 98%, "серебро" – Сахалинская область (97%), а "бронзу" – Тюменская область (83%). Хуже всего дело обстоит в республиках: Тыва (-70%), Ингушетия (-66%) и Карачаево-Черкессия (-64%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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