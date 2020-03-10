Жителей Казани возмутили продавцы цветов, которые после 8 Марта не убрали за собой мусор
8 Марта осталось позади и разбогатевшие за выходные продавцы цветов разошлись. Вот только некоторые из них не удосужились убрать за собой. Груда из коробок и пакетов у станции метро Яшьлек в Казани возмутила горожан.
В соцсетях казанцы обрушили на продавцов цветов волну негатива:
«Свиньи! По-другому и назвать нельзя!»,
«Отсутствие культуры и воспитания на лицо»,
«Есть у нас, конечно, люди, но и животные тоже имеют место быть в каждом городе и селе».
Фото: соцсети
Многие, правда, решили, что убирать за продавцами должен хозяин территории, где шла торговля:
«Полагаю, что торговля не такая уж несанкционированная. Места, скорее всего, сдавались в аренду. И уборка лежит на арендодателе»,
«Кто должен контролировать, тот пусть и уберет»,
«Надо заставить убирать того, кто разрешил торговлю, чтоб в следующий раз был порядок».
А ряд интернет-пользователей перевели произошедшее в шутку:
«Они теперь миллиардеры, зачем им убираться?»
«У них времени не было, подсчитывали прибыль».
Отметим, что уже к обеду 9 марта территория у метро была очищена.
ИСТОЧНИК KP.RU