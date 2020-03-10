2020-03-10T16:40:33+03:00
Общество

Жителей Казани возмутили продавцы цветов, которые после 8 Марта не убрали за собой мусор

Горожане принялись спорить, кто должен был сделать это - продавцы или арендодатель [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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8 Марта осталось позади и разбогатевшие за выходные продавцы цветов разошлись. Вот только некоторые из них не удосужились убрать за собой. Груда из коробок и пакетов у станции метро Яшьлек в Казани возмутила горожан.

В соцсетях казанцы обрушили на продавцов цветов волну негатива:

«Свиньи! По-другому и назвать нельзя!»,

«Отсутствие культуры и воспитания на лицо»,

«Есть у нас, конечно, люди, но и животные тоже имеют место быть в каждом городе и селе».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Многие, правда, решили, что убирать за продавцами должен хозяин территории, где шла торговля:

«Полагаю, что торговля не такая уж несанкционированная. Места, скорее всего, сдавались в аренду. И уборка лежит на арендодателе»,

«Кто должен контролировать, тот пусть и уберет»,

«Надо заставить убирать того, кто разрешил торговлю, чтоб в следующий раз был порядок».

А ряд интернет-пользователей перевели произошедшее в шутку:

«Они теперь миллиардеры, зачем им убираться?»

«У них времени не было, подсчитывали прибыль».

Отметим, что уже к обеду 9 марта территория у метро была очищена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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